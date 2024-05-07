Последние звонки и выпускные в школах ХМАО пройдут с ограничениями

В ХМАО в период проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах продолжит действовать усиление мер безопасности. Об этом сообщил директор окружного департамента образования Алексей Дренин.

«Данное ограничение касается всех мероприятий, в частности празднования выпускных. На открытом воздухе праздник можно провести, только если количество его участников не превышает 50 человек. В противном случае мероприятие можно перенести в школьный спортивный или актовый залы», – рассказал Дренин Ura.ru.

Ранее в ХМАО усилили меры безопасности. На территории округа отменили традиционные парады и митинги в честь 9 мая.