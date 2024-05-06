Губернатор Югры посетила восстановленный округом лицей в ДНР

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Макеевку Донецкой народной республики посетила лицей №2 «Престиж», который активно развивается благодаря поддержке из Югры. Лицей стал одним из центров образовательной инновации и культурного развития благодаря финансированию из автономного округа.

«Мы под особенной защитой. В 2022 году наше учреждение пострадало от прилета ракеты, лишившись более 30 окон и рам. И тогда Югра помогла нам с восстановлением. Но на этом помощь от шеф-региона не закончилась. Сегодня мы имеем 30 пространств, которые помогают нам в проведении мероприятий», – отметила директор лицея Юлия Юрьева.

В рамках гранта губернатора Югры, лицей реализовал пять значимых проектов, включая студию робототехники «ProРОБОТ», школьный театр «Премьера», концертный зал «Престиж-холл», студию звукозаписи и лингафонный кабинет, что существенно расширило возможности для обучения и творчества учащихся. Эти нововведения не только обогащают образовательный процесс в лицее, но и служат местом для культурных мероприятий на уровне всего города.

В 2022 году на конкурс грантов было подано 29 заявок на общую сумму свыше 32 млн рублей, из которых 23 проекта жителей Макеевки получили финансирование на сумму 16,2 млн рублей. В следующем году 24 проекта также получили поддержку на сумму 16,1 млн рублей, подтверждая эффективность и необходимость такой поддержки.

Визит в лицей был не только ознакомительным. Наталья Комарова проверила, как используются предоставленные средства, и встретилась с учащимися, пообщавшись о влиянии нововведений на их учебный процесс. Кроме того, губернатор осмотрела недавно отремонтированный пищеблок и обсудила планы по дальнейшему развитию учебного заведения. «Еще один новый объект – футбольное поле с трибуной, беговой дорожкой, спортивной площадкой для занятий спортом на открытом воздухе на территории лицея № 2 «Престиж». Сейчас здесь проводится планировка территории, выполняются земляные работы», – отметила глава Югры.