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​Югра благоустраивает Аллею Победы в Макеевке

В рамках шефской помощи Югра проводит благоустройство аллеи в Макеевке

​Югра благоустраивает Аллею Победы в Макеевке
Фото admhmao.ru

В первые дни мая губернатор Югры Наталья Комарова вместе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным посетили Аллею Победы в Макеевке, которая становится новым лицом города благодаря совместным усилиям Югры и местных специалистов. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве и оказании шефской помощи специалистами из Югры, начат в 2023 году и уже близится к завершению.

Аллея протяженностью 570 метров находится в процессе кардинального преображения. Работы по благоустройству зоны проводит компания «ЮРЭСК», которая привлекает к реализации проекта местных подрядчиков. Задействованная площадь составляет 14,8 гектара, что делает этот проект одним из самых масштабных в регионе.

Денис Пушилин выразил благодарность за вклад Югры в развитие региона, отметив, что Аллея Победы не только украсит микрорайон, но и станет частью большого социального проекта, включающего строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. «Аллея появилось благодаря решению губернатора Югры Натальи Комаровой. Это новый объект для близлежащих домов и всего микрорайона», – отметил глава ДНР.

В рамках благоустройства Аллеи Победы, уже завершен капитальный ремонт сети водоотведения. Обновленные 570 метров канализационных сетей заменены на современные пластиковые трубы, что значительно улучшило инфраструктуру самого густонаселенного микрорайона Зеленый, где проживает около 40 тысяч человек.

Наталья Комарова выразила уверенность в своевременном завершении всех работ: «Мы начали с замены систем водоснабжения, а закончили созданием сквера. Рассчитываем, что что Аллея Победы станет местом притяжения для жителей».

Завершение реконструкции Аллеи Победы запланировано на начало лета текущего года. В рамках шефской помощи Югры, в Макеевке в 2023 году также отремонтированы 131 многоквартирный дом, 5 детских садов, 3 школы и пробурено 34 скважины, чтобы обеспечить теплом 757 жилых домов. Установлено свыше 2 000 светильников уличного освещения по всему городу, что значительно улучшило условия жизни местных жителей.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 60, комментариев: 0
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    string(3) "103"
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    NULL
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    string(6) "update"
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    array(3) {
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      object(CList)#331 (5) {
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          [0]=>
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            [0]=>
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            [1]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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      }
    }
  }
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