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​Югра построит в Макеевке новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Макеевке прошла презентация проекта физкультурно-оздоровительного комплекса

​Югра построит в Макеевке новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Фото admhmao.ru

Югра построит в Макеевке (ДНР) новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его презентация прошла в городе при участии губернатора Югры Натальи Комаровой и главы ДНР Дениса Пушилина. Рассказал о новом объекте замгубернатора Азат Ислаев.

«Мы попытались в одном проекте сосредоточить все первоочередные социальные потребности жителей. Это не классический спортивный комплекс, а полноценное общественное пространство с широкими спортивными функциями. Когда работали над самой идеей, то руководствовались одним – улучшением качества жизни человека», – рассказал Азат Ислаев.

«Это будет обустроенное, комфортное место с доступным и широким предложением возможностей для детей и взрослых, для занятий спортом и просто для здоровья: фитнес, бассейн и прочие площадки. Будет гостиница, следовательно, здесь будут организованы новые рабочие места», – обозначила Наталья Комарова.

Проект ФОК предусматривает строительство залов для художественной гимнастики, бассейна, помещений для игровых видов спорта, тренажерного зала, а также гостиницы и фудкортов. Общая площадь комплекса составит более 20 тысяч квадратных метров, а завершение строительства запланировано на три года. «Все это мы планируем строить с учётом наиболее прогрессивных строительных материалов и с применением крупноузловой сборки, – добавил замгубернатора Югры. – Каркас остаётся стальным, а панели будут из современных материалов. Перед нами поставлена задача, чтобы это было эстетично, функционально и максимально долговечно. Сегодня уже идет проектирование абсолютно всех инженерных сетей, а внутреннее зонирование согласовано сторонами. Мы уверены, что до конца года мы пройдем государственную экспертизу и получим лицензию на строительство».

Денис Пушилин выразил уверенность, что новый комплекс станет значимым местом для жителей Макеевки и соседних городов, включая Донецк. Он отметил, что проект способен привлечь внимание и способствовать созданию жилых кварталов и новой инфраструктуры вокруг комплекса, что улучшит качество жизни местных жителей.

Выход на такой масштабный проект подчеркивает глубину сотрудничества между Ханты-Мансийским автономным округом и Донецкой народной республикой. Планируется, что к концу года проект пройдет все необходимые государственные экспертизы и получит лицензию на строительство. Это станет важным шагом не только в развитии спортивной инфраструктуры, но и в укреплении социальной и экономической структуры региона.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 69, комментариев: 0
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    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
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    string(1) "t"
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    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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      object(CList)#313 (5) {
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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              ["_m":"CComponent":private]=>
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            [1]=>
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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        NULL
      }
    }
  }
}
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