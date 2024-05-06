В Макеевке прошла презентация проекта физкультурно-оздоровительного комплекса

Югра построит в Макеевке (ДНР) новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его презентация прошла в городе при участии губернатора Югры Натальи Комаровой и главы ДНР Дениса Пушилина. Рассказал о новом объекте замгубернатора Азат Ислаев.

«Мы попытались в одном проекте сосредоточить все первоочередные социальные потребности жителей. Это не классический спортивный комплекс, а полноценное общественное пространство с широкими спортивными функциями. Когда работали над самой идеей, то руководствовались одним – улучшением качества жизни человека», – рассказал Азат Ислаев.

«Это будет обустроенное, комфортное место с доступным и широким предложением возможностей для детей и взрослых, для занятий спортом и просто для здоровья: фитнес, бассейн и прочие площадки. Будет гостиница, следовательно, здесь будут организованы новые рабочие места», – обозначила Наталья Комарова.

Проект ФОК предусматривает строительство залов для художественной гимнастики, бассейна, помещений для игровых видов спорта, тренажерного зала, а также гостиницы и фудкортов. Общая площадь комплекса составит более 20 тысяч квадратных метров, а завершение строительства запланировано на три года. «Все это мы планируем строить с учётом наиболее прогрессивных строительных материалов и с применением крупноузловой сборки, – добавил замгубернатора Югры. – Каркас остаётся стальным, а панели будут из современных материалов. Перед нами поставлена задача, чтобы это было эстетично, функционально и максимально долговечно. Сегодня уже идет проектирование абсолютно всех инженерных сетей, а внутреннее зонирование согласовано сторонами. Мы уверены, что до конца года мы пройдем государственную экспертизу и получим лицензию на строительство».

Денис Пушилин выразил уверенность, что новый комплекс станет значимым местом для жителей Макеевки и соседних городов, включая Донецк. Он отметил, что проект способен привлечь внимание и способствовать созданию жилых кварталов и новой инфраструктуры вокруг комплекса, что улучшит качество жизни местных жителей.

Выход на такой масштабный проект подчеркивает глубину сотрудничества между Ханты-Мансийским автономным округом и Донецкой народной республикой. Планируется, что к концу года проект пройдет все необходимые государственные экспертизы и получит лицензию на строительство. Это станет важным шагом не только в развитии спортивной инфраструктуры, но и в укреплении социальной и экономической структуры региона.