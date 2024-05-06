Жители ХМАО стали брать больше автокредитов и меньше ипотек

Жители «тюменской матрешки» стали брать меньше ипотек и больше автокредитов. В первом квартале 2024 года объем выдачи потребительских и автокредитов вырос на 26%, а ипотечных уменьшился почти на 30%. Всего же жители региона получили кредиты на сумму 224 млрд рублей - на 10% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Тюменского отделения Банка России.

Спрос на кредиты повысился по нескольким причинам, отметила управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина. Во-первых, в прошлом году жители региона купили рекордный объем жилья. Теперь же они берут кредиты на ремонт, мебель и бытовую технику для обустройства новых квартир.

«Во-вторых, в 2024 году нормализовалась ситуация на авторынке: за счет увеличения поставок из Китая исчез дефицит, сложившийся в прошлом году, автопроизводители и дилеры подогревают спрос на машины различными скидками и сезонными акциями. Поэтому вырос объем автокредитов», – добавила Елена Никитина.

Совокупная кредитная задолженность жителей тюменского региона увеличилась за три месяца на 2% и составила на начало апреля 1,45 трлн рублей. Из них 832 млрд рублей – ипотечные кредиты.