Дело о погибшем в пьяном ДТП пассажире дошло до суда в ХМАО

В Советском районе ХМАО перед судом предстанет водитель, по вине которого в ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В июле 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем «Шевроле Клан» в состоянии алкогольного опьянения, двигался из г. Советский в г. Урай. В нарушение правил дорожного движения он не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил выезд на встречную полосу с дальнейшим съездом в кювет и наезд на дерево», - сказано в сообщении.

В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.