Собеседование без устройства на работу допускает каждый пятый югорчанин

Почти 20 процентов жителей Югры допускают участие в собеседованиях в компаниях, в которых не собираются работать: об этом свидетельствуют итоги соцопроса, проведенного сервисом SuperJob с 19 по 25 апреля.

Понять таких претендентов на работу можно: причинами они указывают надежду на то, что в компании лучше, чем о ней говорят или пишут в интернете, что предложат более высокую зарплату. Некоторые ходят на такие собеседования именно для того, чтобы получить такой опыт и прокачать навыки прохождения собеседований, изучить рынок конкурентов и просто получить новые связи в бизнес-среде. Последние цели преследуют, кстати, те, кто и так трудоустроен.