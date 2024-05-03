В Нефтеюганске отказали всем претендентам на пост мэра

Выборы мэра в Нефтеюганске затягиваются. Члены конкурсной комиссии - представители гордумы и эмиссары главы ХМАО - отказали всем претендентам на пост главы муниципалитета, пишет «Правда УрФО» со ссылкой на источники. В их числе была Олеся Гукова, которая в 2020 году заняла первое место в конкурсе красоты Lady Fashion. Всего на конкурс заявились 14 кандидатов.

Собеседование с кандидатами на пост мэра состоялось сегодня, 3 мая. «Из 14 кандидатов, изначально заявивших о желании участвовать в кампании, пришли на собеседование с конкурсной комиссией шестеро. Среди них общественник и участник специальной военной операции Алан Баев, еще один участник СВО Владимир Ченчик, победительница конкурса красоты Олеся Гукова. По всей видимости, членов комиссии не удовлетворило качество докладов. При этом реальные фавориты даже не пришли на эту встречу», – рассказали собеседники издания.

Ожидается, что новый конкурс состоится не раньше июня.