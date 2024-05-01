На пост главы Нефтеюганска заявилась королева красоты

Новым мэром Нефтеюганска может стать Олеся Гукова, которая в 2020 году заняла первое место в конкурсе красоты Lady Fashion. Она подала документы на участие в конкурсе на должность главы города.

У Олеси Гуковой высшее экономическое образование. Она успела поработать в налоговой инспекции и главным бухгалтером, а сейчас руководит собственной компанией «Профремсервис», которая занимается ремонтом нефтяного оборудования.

«Нефтеюганск пребывает в начальной стадии своего вымирания. От данного посыла надо отталкиваться любому будущему руководителю города. Объективная ситуация позволяет рассматривать его как поселение с разваливающейся инфраструктурой и покидающими его квалифицированными кадрами, в первую очередь, молодыми людьми 20-40 лет», — сказала Олеся корреспонденту ugra-news.ru.

Она добавила, что хочет дать возможность развиваться молодежи в городе. «Город молодой — его строить нужно», - считает королева красоты.

Документы от претендентов на пост мэра принимались с 13 по 27 апреля. На сегодня известно о регистрации 14 кандидатов. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Нефтеюганска пройдет 3 мая.