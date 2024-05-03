Сургутский район в четвертый раз стал самым читающим в Югре

Сургутский район победил в номинации «самый читающий муниципальный район Югры» в окружном конкурсе. Муниципалитет вошел в число лидеров четвертый год подряд, сообщили в пресс-службе районной администрации.

В конкурсе приняли участие 22 муниципалитета ХМАО. Конкурс проходил в два этапа. В ходе первого учитывались инициативы и достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения. На втором этапе оценивались творческие проекты в области литературы и поддержки чтения. Сургутский район представил проект «О Сургутском районе с любовью».

«Как отметили специалисты Сургутской районной централизованной библиотечной системы, в 2023 году читателями библиотек Сургутского района стали 29 тысяч человек. Ими прочитано 483 тысячи книг, если умножить это количество на среднюю стоимость издания, можно сказать, что библиотеки помогли сэкономить нашим читателям почти 216 миллионов рублей. Читатели электронной библиотеки сэкономили более 2,5 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе районной мэрии.