В городах ХМАО прошли автопробеги раритетной пожарной техники

В Нефтеюганске и Урае прошли автопробеги современной и раритетной пожарной техники. Мероприятия приурочили к 375-летию Пожарной охраны России, сообщили в МЧС Югры.

Транспортные средства проехались по центральным улицам городов, а конечными точками маршрутов стали выставки техники. Все желающие смогли поработать с пожарным стволом, посетить пожарно-спасательную часть и сфотографироваться на фоне красных машин.

«Это ежегодное мероприятие, всегда пользуется популярностью. К нам приходит много посетителей, в том числе детей, которые дарят рисунки и поздравляют с праздником пожарных», - рассказал заместитель начальника 6 пожарно-спасательного отряда Николай Белобородко.