Снег и дождь ожидаются в ХМАО в начале самой короткой рабочей недели в году

Югорчан ожидает самая короткая рабочая неделя в году. Она начнется с небольших осадков и плюсовой температуры, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг, 2 мая, ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью столбик термометра покажет -3-8 градусов, днем потеплеет до +1+6 градусов, местами на севере до -5. Ветер подует с севера.

В пятницу, 3 мая, синоптики также прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки местами. Температура воздуха ночью составит -3-8 градусов, при прояснениях до -18, днем воздух прогреется до +1+6 градусов. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.