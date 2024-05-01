Семь югорчан пострадали от укусов клещей с начала сезона

В ХМАО с начала сезона от укусов клещей пострадали семь человек. Все случаи завозные. Такие данные на 25 апреля приводит региональный Роспотребнадзор. В ведомстве призывают усилить бдительность и профилактические меры защиты от укусов клещей.

«Заболевания клещевым энцефалитом в 2023 году регистрировались в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Белоярском, Когалыме, Октябрьском Ханты-Мансийском, Сургутский, Нефтеюганском и Кондинском районах. Наиболее высокая заболеваемость регистрировалась Ханты-Мансийском и Октябрьском районах. В анамнезе были указаны прививки от клещевого энцефалита лишь у 16,7% заболевших», - сказано в сообщении.

Чаще всего клещи нападали на югорчан в лесу (34,6%), на дачах и садовых участках (28,2%). В черте населенных пунктов пострадали 18,9% всех обратившихся за медицинской помощью.

Роспотребнадзор запустил всероссийскую «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Проконсультироваться можно с 30 апреля по 13 мая по тел. 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)

«Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют всех желающих по мерам индивидуальной защиты от нападения клещей, расскажут о том, куда следует обращаться при обнаружении присосавшегося клеща, где можно привиться от клещевого энцефалита, разъяснят, на каких территориях риски инфицирования энцефалитом особенно высоки», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.