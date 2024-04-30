Югорчанка повторно пожаловалась главе СК Бастрыкину на жизнь в аварийном доме

В ХМАО возобновили производство по уголовному делу о длительном нерасселении аварийного дома в поселке Луговской. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин после повторного обращения к нему жительницы дома, сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

Речь идет о доме, построенном в 1960 году. «В здании разрушаются несущие конструкции и фундамент из-за длительного затопления канализационными стоками, что создает угрозу безопасности проживающих в нем граждан. В 2021 году дом признан непригодным для проживания, однако в список объектов, подлежащих расселению, он не включен», - сказано в сообщении.

Ранее ситуацию с аварийным домом поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по ХМАО расследовалось уголовное дело, но впоследствии его прекратили. Председатель СК дал поручение руководителю регионального следкома Михаилу Мокшину возобновить производство.