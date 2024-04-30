«Почувствовал себя плохо и упал в воду». В Югре на реке погиб мужчина

В Югре зарегистрировали происшествие на воде с погибшим. Трагедия произошла утром накануне, 29 апреля, в Кондинском районе, сообщает телеграм-канал регионального МЧС.

«При запуске двигателя на маломерном судне мужчина 1984 г.р. почувствовал себя плохо и упал в воду. Находящийся с ним на маломерном судне мужчина вытащил пострадавшего на берег, но, к сожалению, впоследствии он скончался», - сказано в сообщении.

Чтобы избежать трагедий, югорчанам следует неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде и при эксплуатации маломерных судов, подчеркивают в ГИМС МЧС России по Югре. Судоводителям рекомендуется дождаться полного прохождения ледохода. Движение льдин и ледовые заторы представляют опасность для маломерных судов: они могут быть зажаты во льдах, получить повреждение корпуса или двигателя. Кроме того, при столкновении маломерного судна со льдиной оно может опрокинуться и перевернуться. Температура воды достаточно низкая, и нахождение в ней может привести к летальному исходу.