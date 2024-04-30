Команда из Югры стала победителем чемпионата азиатских городов по шахматам

Шахматисты из Югры стали победителями командного чемпионата азиатских городов по шахматам-2024. Торжественная церемония закрытия турнира состоялась накануне в Ханты-Мансийске, сообщает телеграм-канал «ЮграМегаСпорт».

«Это были десять дней напряженной борьбы, за которой следил весь мир! Представители 11 стран, 69 участников разных культур собрались в Югре на чемпионате по шахматам», - говорится в сообщении.

Места распределились так:

1 место - Сургут (ХМАО);

2 место - Тегеран (Иран);

3 место - Коломбо (Шри-Ланка);

4 место - Тула (Россия).

Свою историю командный чемпионат азиатских городов ведет с 1979 года: первый турнир прошел в Гонконге, а победителем стала команда Сингапура. Последним чемпионом была команда Тегерана, выигравшая турнир в 2019 году. После длительного перерыва из-за пандемии коронавируса командный чемпионат прошел в Ханты-Мансийске с 20 по 30 апреля. Это первое подобное мероприятие в истории югорской столицы.