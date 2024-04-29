В ХМАО за год зафиксировали 1730 случаев инфекций, передающихся половым путем

На территории ХМАО за 2023 год зафиксировали 1730 случаев впервые выявленных инфекций, передающихся половым путем. Об этом сообщает Сургутский Центр охраны материнства и детства в своей группе «ВКонтакте».

«Некоторые инфекции, передающиеся половым путем, называют «скрытыми», потому что чаще всего они протекают с очень скудной симптоматикой или даже при полном отсутствии каких-либо проявлений. Именно поэтому многие даже не подозревают их наличие у себя, до тех пор, пока не разовьются осложнения», - сказано в сообщении.

О симптомах венерических заболеваний и профилактике читайте в карточках, которые подготовил главный специалист по дерматовенерологии и косметологии Югры Александр Бабушкин.