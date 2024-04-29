Кикбоксеры Сургутского района стали чемпионами России

Спортсмены Сургутского района стали обладателями Кубка России по кикбоксингу. Об этом сообщается в группе «Глава в районе» во «ВКонтакте».

«Первое место в своих дисциплинах заняли Рустам Мирзоев и Артем Торсунов. На втором месте Иса Джасуев, третье место у Дмитрия Бондарчука. Спортсмены Сургутского района отобраны на Первенство России, которое пройдет в мае 2024 года в Дагестане», — говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие свыше 1,3 тысячи кикбоксеров из России и других стран. От Сургутского района выступили воспитанники «Спортивной школы №2».

Чемпионат прошел в Ульяновске на площадках Дворца спорта «Волга-Спорт-Арена».