В Югре вахтовик украл у соседа по гостинице свыше 100 тысяч рублей

В Сургутском районе ХМАО возбудили уголовное дело о краже. В совершении преступления подозревается 36-летний мужчина, работающий вахтовым методом в одной из организаций муниципалитета.

С заявлением о краже в полицию обратился 47-летний мужчина, проживающий в одной из гостиниц Сургутского района.

«Как выяснилось, на протяжении месяца мужчины проживали в соседних номерах одной из гостиниц в Сургутском районе. Познакомившись, они стали общаться, совместно распивать алкогольные напитки. В ходе посиделок подозреваемый под предлогом покупки продуктов питания брал у своего соседа по гостиничному номеру банковскую карту и помимо заказанных покупок обналичивал деньги», - рассказали в пресс-службе ОМВД Сургутского района.

Похищенные деньги мужчина тратил на личные нужды. Общая сумма ущерба превысила 110 тысяч рублей.

Для вахтовика избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.