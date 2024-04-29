Югорская делегация отправится в Москву для участия в Международной выставке-ярмарке

Делегация Югры примет участие в XIX Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2024. Мастера и художники России». Мероприятие пройдет в Экспоцентре Москвы с 29 апреля по 2 мая, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Мероприятие направлено на показ достижений регионов в различных сферах — экономической, социальной и культурной. Здесь будут представлены уникальные образцы традиционных видов деятельности, а также творчество коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока страны», - сказано в сообщении.

Делегация ХМАО станет одной из самых многочисленных на выставке. Уникальные традиции и ремесла региона презентуют более 35 представителей народов ханты и манси.