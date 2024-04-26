Югорчан просят не кормить прилетевших в регион лебедей

Экологи просят не кормить лебедей, которые прилетели в ХМАО в середине апреля. По словам специалистов, эти птицы способны самостоятельно найти пропитание в период затяжной весны.

«Это нормальное явление, они всегда так прилетают по снегу. Немного похудеют конечно, не без этого. Но это те виды, которые приспособились к такому. Они каждый год в такие условия прилетают и каждый раз вот так сидят на снегу. Подкармливать их ни в коем случае нельзя. Тем более рядом с Локосово много заводей, открытая вода наверняка есть. Все с ними будет хорошо», – рассказал директор заповедника «Юганский» Евгений Стрельников «Вестнику Сургутского района».

Он добавил, что в более тяжелом положении находятся утки кряквы. Им тяжелее, чем лебедям, находить пропитание весной. «Утка кряква намного мельче, и у нее шея не такая длинная, чтобы доставать себе корм из водоемов», - отметил эколог.

Первых прилетевших с зимовки лебедей заметили в ХМАО в середине апреля. Птицы прилетели на общедоступные охотничьи угодья Березовского района.