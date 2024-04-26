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​На майские праздники в Югре предприняты особые меры безопасности

В Югре обсудили обеспечение безопасности в майские праздники

​На майские праздники в Югре предприняты особые меры безопасности
Фото pixabay.com

В Югре приняты дополнительные меры безопасности в связи с праздничными днями, приходящимися на первую половину мая. Такое решение принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативных штабов Ханты-Мансийского автономного округа под председательством губернатора Натальи Комаровой.

В целях предотвращения возможных террористических проявлений руководителям исполнительных органов власти и главам муниципальных образований поручено организовать праздничные мероприятия без участия зрителей, ограничить количество участников до 50 человек, а также исключить проведение митингов, шествий, парадов и салютов.

Особое внимание в период проведения праздников будет уделено обеспечению безопасности жителей, оборудованию мест проведения мероприятий инженерно-техническими средствами досмотра, мобильными барьерными ограждениями и другими мерами.

Также на заседании обсудили ситуацию на реках Югры. Начальник отдела гидрологии Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Елена Сергеева отметила, что гидрометеорологическая обстановка на реках стабильная, опасных явлений не прогнозируется.

«Вскрытие рек в 2024 году ожидается на 2-9 дней раньше от среднемноголетних дат и на 1-13 дней раньше дат вскрытия рек в прошлом году», — сообщила Елена Сергеева, добавив, что величина весеннего половодья будет зависеть от характера весны и степени увлажнённости пойм.

По результатам проверки, проведённой главным управлением МЧС России по автономному округу с 4 по 13 марта 2024 года, региональные органы управления, силы и средства готовы к выполнению задач в паводкоопасный период и для защиты населённых пунктов и объектов экономики от природных пожаров.

Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана группа специалистов, подготовлены более тысячи единиц техники, включая плавсредства и комплексы беспилотных авиационных систем. В постоянной готовности находятся региональная система оповещения населения и система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Сформированы резервы материальных и финансовых средств.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 120, комментариев: 0
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