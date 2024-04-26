Губернатор Югры поговорила с молодежью на Международном клубе друзей Югры

Ханты-Мансийский автономный округ отметил Международный день солидарности молодежи, объединив участников Всемирного фестиваля молодежи, представителей международного молодежного центра «Добрино», студентов-иностранцев, представителей некоммерческого сектора Югры, а также гостей из других стран.

Губернатор Югры Наталья Комарова поприветствовала присутствующих и подчеркнула важность этого события. «Поздравляю с Международным днём солидарности молодёжи. Встречаемся в формате международного клуба впервые. Благодарю каждого из вас за поддержку нашей инициативы открыть его для друзей. В основе — доверие, уважение, общечеловеческие ценности. Эти же принципы заложены в идее учреждения Международного дня солидарности молодежи», — сказала она.

Международный клуб друзей Югры был создан по инициативе участников региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Клуб объединяет молодых людей, которые приняли участие в тематической программе «Жить и работать в России». В рамках проекта в «Телеграме» создан чат, где участники делятся информацией о международных событиях в Югре, создавая площадку для общения и обмена идеями.

Во время встречи обсуждались различные международные проекты и возможности сотрудничества в сферах культуры, образования и волонтерства. Елена Шлинева из Россотрудничества представила программы «Новое поколение» и «Здравствуй, Россия!», которые ориентированы на молодых соотечественников и молодых представителей различных общественных и научных кругов из разных стран.

Программа «Здравствуй, Россия!» ежегодно привлекает около 700 подростков из разных стран, предоставляя им возможность познакомиться с Россией, ее культурой и историей. Югра участвует в этой программе с 2022 года, уже приняв около 100 молодых соотечественников.

Программа «Новое поколение» позволяет молодым представителям общественных, научных и деловых кругов установить профессиональные контакты с Россией. В 2024 году в Ханты-Мансийске запланирована стажировка для лидеров-активистов НКО стран СНГ.

Среди иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи, посетивших Югру в рамках региональной программы, многие выразили желание продолжить сотрудничество с регионом. Исполнительный директор Фонда Бдади из Танзании Дади Шариф после фестиваля посетил «Русский дом» для обсуждения вопросов экологического просвещения. Волонтер Мохаммед Альнакиб выразил желание стать амбассадором центра «Добрино» и продвигать информацию о развитии добровольчества на английском и арабском языках.

«Благодаря совместным проектам, вашим идеям, нашим программам мы вместе сможем сделать собственную жизнь и жизнь наших стран лучше», — резюмировала Наталья Комарова.