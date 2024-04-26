15% югорчан возьмут сверхурочные в майские праздники на своей постоянной работе

Подрабатывать на майских праздничных выходных собираются 23% югорчан, в основном — курьерами, администраторами и таксистами. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского центра Зарплата.ру.

В топ самых популярных профессий для подработки вошли:

— курьер — 19%;

— таксист — 13%;

— администратор — 11%.

Кроме того, 15% югорчан возьмут сверхурочные на своей постоянной работе.

«На вопрос о причинах необходимости подрабатывать в праздники (множественный выбор вариантов ответа), 38% респондентов ответили, что будут работать на майских выходных, чтобы подкопить денег, а также из-за небольшой зарплаты на основном месте работы (26%), с целью побыстрее закрыть кредиты и отдать долги (25%), для материальной подстраховки (25%), еще для 15% подработка — это хобби, но есть и те, кто не желает тратить время впустую во время длительных праздников (12%)», — говорится в сообщении.

Помимо этого, 25% опрошенных хотят заработать на майских праздниках от десяти до 15 тысяч рублей, а 15% респондентов — более 15 тысяч рублей.