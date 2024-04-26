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В ХМАО отменяют рейсы судов на воздушных подушках

В Югре из-за приближающегося паводка отменяют рейсы судов на воздушных подушках

В ХМАО отменяют рейсы судов на воздушных подушках
Фото: телеграм-канал "ДепДорХоз Югры"

В ХМАО с 27 апреля отменяют несколько рейсов, выполняемых судами на воздушной подушке. Ограничение вводится из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального Департамента дорожного хозяйства.

«В связи с повышением уровня воды в реках автономного округа АО «Северречфлот» с 27 апреля 2024 года прекращает обслуживание межнавигационных маршрутов, выполняемых судами на воздушной подушке», - сказано в сообщении.

Речь идет о четырех маршрутах:

«Ханты-Мансийск – Троица»;

«Ханты-Мансийск – Нялино»;

«Ханты-Мансийск – Кышик»;

«Ханты-Мансийск – Пырьях».


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Сегодня в 13:01, просмотров: 129, комментариев: 0
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