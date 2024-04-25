Utair увеличивает число рейсов из югорских городов на популярные курорты

Авиакомпания Utair в весенне-летнем расписании увеличивает число рейсов из городов ХМАО на курорты. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

С июня вырастет число рейсов из Сургута в Сочи - до 13 раз в неделю. Также начнутся вылеты в Сочи из Нижневартовска — 3 раза в неделю и из Ханты-Мансийска — 1 раз. Кроме того, авиакомпания увеличила количество рейсов из Сургута в Минеральные Воды - до 4 раз в неделю.

«Значительно увеличилась программа полетов на турецкий курорт — в Анталью. С мая Utair запустит рейсы к Средиземному морю из Москвы, а с июня из Грозного, Сургута и Тюмени», - добавили в пресс-службе авиакомпании.