В Сургуте очистили Бардыковку от нефтепродуктов

В Сургуте завершили основные работы по очистке протоки Бардыковка от нефтепродуктов. Они велись с 27 сентября. За это время спасатели собрали и утилизировали 16,5 кубометра нефтяной эмульсии, рассказали в городской администрации.

Чтобы загрязнение не распространялось дальше по водоему, специалисты установили боновые заграждения. После завершения очистки загрязненные боны заменили на новые. Состояние протоки продолжают контролировать.

Причину попадания нефтепродуктов в Бардыковку установили: загрязняющие вещества поступили в водоем через ливневую канализацию. МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» направило заявление в полицию, чтобы установить причастных к незаконному сбросу.

Напоминаем, что ранее ситуацией также заинтересовалась природоохранная прокуратура. Специалисты выезжали на место и брали пробы воды.