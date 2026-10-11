«Мир звучит» в третий раз собрал любителей современной музыки в Сургуте

В галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте стартовал третий фестиваль современной музыки «Мир звучит». В его программе – классика XX века, новые сочинения, электроакустическая музыка и четыре премьеры.

Фестиваль открылся программой «Когда стихает шум XX века». Квартет Perfecto и пианистка Юлия Напольских исполнили произведения Бориса Чайковского, Петериса Васкса, Филипа Гласса, Валентина Сильвестрова, Георгса Пелециса и Гии Канчели. Перед концертом прошел паблик-ток с куратором фестиваля, сургутским композитором Сергеем Зятьковым.

По его словам, интерес к современной академической музыке в Сургуте заметно вырос. При этом зрителям нужны не только концерты, но и другие форматы – открытые репетиции, лекции, паблик-токи, мастер-классы и творческие встречи.

«Мой главный вывод из фестиваля «Звуковая буровая», – что слушателям это надо», – отметил Сергей Зятьков. Он добавил, что филармонический фестиваль больше ориентирован на крупные оркестровые программы, а «Мир звучит» – на камерный формат и почти личный контакт со слушателем.

В этом году на двух концертах фестиваля прозвучит электроакустическая музыка в исполнении музыкантов из Санкт-Петербурга и Новосибирска. По словам Зятькова, камерное пространство «Стерха» подходит для такого формата: акустика галереи позволяет музыкантам слышать друг друга без дополнительного усиления и создавать единое звуковое пространство.

У фестиваля уже появилась постоянная аудитория. Каждый пятый слушатель приходит на «Мир звучит» по Пушкинской карте, однако основную часть публики составляют не профессиональные музыканты, а люди разных профессий и возрастов, которым интересна новая музыка.

Отдельное внимание организаторы уделяют молодым исполнителям. В фестивальных концертах участвуют студенты музыкальных учебных заведений.