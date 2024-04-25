Прокуратура проверит жалобы югорских педагогов на неверное начисление зарплаты

Прокуратура ХМАО по поручению генпрокурора РФ проверит систему начисления зарплаты педагогам в муниципалитетах региона. Проверка пройдет совместно со специалистами Государственной инспекции труда, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Поводом для ее проведения послужила публикация в СМИ о том, что в ряде муниципалитетов региона педагогическим работникам начисляют заработную плату по старой системе оплаты труда без учета рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Речь идет об образовательных учреждениях Советского района, уточняет Ura.ru. С заявлением в прокуратуру обратился активист ОНФ Денис Такунцев. Он сообщил, что учителя не получают выплаты по новой схеме. В прокуратуре оценят, какие меры приняли местные власти и руководство школ для своевременного внедрения новой системы оплаты труда педагогов.