Количество осадков в Сургуте в начале марта в пять раз превысило норму

В ХМАО количество осадков, выпавших в ходе осенне-весеннего периода, в 1,2 - 2 раза превысило норму. При этом в Сургуте в начале марта количество осадков превысило среднюю для этого периода норму в пять раз. Об этом ТАСС сообщили в отделе метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Количество выпадавших осадков в Югре в текущий осенне-зимний период превысило норму в 1,2 - 2 раза. Это было вызвано прохождением над регионом большого количества активных циклонов. В ряде районов фиксировалось в течение зимы превышение месячной нормы в три раза. Соответственно высота снежного покрова в этом зимнем сезоне также была выше средних значений», - рассказал собеседник издания.

По его словам, максимальную высоту снега - 103 см - зафиксировали в апреле в сельском поселении Березовского района Саранпауль.