Майские праздники в ХМАО пройдут без парадов и салютов

В ХМАО ввели дополнительные меры безопасности. Они будут действовать в праздничные дни в первой половине мая. В округе запрещаются парады и салюты, а праздничные мероприятия пройдут без участия зрителей, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«В целях недопущения возможных террористических проявлений руководителям исполнительных органов власти, главам муниципалитетов поручено организовать праздничные мероприятия без участия зрителей, ограничить количество участников до 50 человек, а также исключить проведение в этот период митингов, шествий, парадов и салютов», - сказано в сообщении.

Особое внимание в майские праздники уделят обеспечению безопасности жителей. Места проведения мероприятий, которые все же состоятся, оборудуют средствами досмотра и мобильными барьерными ограждениями.

Решение о дополнительных мерах безопасности было принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативных штабов округа, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.