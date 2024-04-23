В МЧС ХМАО опровергли информацию о бездействии спасателей в Тюменской области

В МЧС ХМАО опровергли информацию о том, что прибывшие в Тюменскую область спасатели бездействуют. Ранее в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что югорские спасатели, которые приехали в соседний регион помогать бороться с паводком, «вынуждены сидеть без дела из-за отсутствия задач от руководства».

«Данная информация не соответствует действительности. Все прибывшие силы и средства из Югры задействованы в работе по укрепление дамб и патрулированию зон возможных подтоплений. Спасатели работают ежедневно в две смены днем и ночью», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Сотрудники ведомства находятся на территории Тюменской области с 16 апреля. Они участвуют в устранении последствий паводка. Также югорские спасатели работают в Кургане, где помогают жителям подтопленных территорий. За неделю они спасли почти 100 человек и свыше 150 животных, сообщал ранее телеграм-канал «Югра официально».