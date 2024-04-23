С экс-главы района ХМАО взыскали незаконно полученные премии

Прокуратура взыскала с бывшей главы Октябрьского района незаконно полученные премии. Ей пришлось вернуть в бюджет муниципалитета порядка 1,2 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.

По данным ведомства, чиновница в период с 2020 года по 2021-й издавала распоряжения о выплате себе премий по результатам работы за квартал и год. При этом она не согласовывала это с районной думой, как того требует законодательство.

«Руководитель органа местного самоуправления данный вопрос на рассмотрение представительного органа не выносила, поощряя себя по собственному усмотрению, что противоречит объективному осуществлению своих должностных полномочий», - сказано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать выплату премий главе незаконными и взыскать с нее деньги. В первой инстанции требования ведомства не удовлетворили, однако апелляция и кассация поддержали иск. С экс-главы муниципалитета взыскали 1,2 млн рублей в бюджет.