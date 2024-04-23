Югра заняла второе место в рейтинге самых сильных социально-экономических регионов

Югра заняла второе место в топ-35 регионов по социально-экономическому развитию. На первой строчке разместилась Москва, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

«Москва по итогам 2023 года возглавила топ-35 регионов по социально-экономическому развитию. Занимавший первое место по итогам 2022 года Ямало-Ненецкий АО теперь оказался на девятом месте. В первую десятку вошли Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург, Тюменская, Тульская, Ленинградская, Московская и Свердловская области, а также Чукотка», - говорится в сообщении издания.

Рейтинг сформирован на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Регионы оценивались по девяти социальным экономическим показателям. В их числе - уровень средней зарплаты, прожиточный минимум, уплата налогов, показатель промышленного производства.

Лидерами по средней зарплате стали Чукотка, Москва, Магаданская область, ЯНАО, Камчатка, НАО и Якутия. По показателю соотношения прожиточного минимума и уровню оплаты труда лидируют Москва, ЯНАО, ХМАО, Чукотка, НАО, Магаданская область и Якутия. ХМАО входит в четверку лучших одновременно по шести критериям, абсолютно лидируя по соотношению госдолга к доходам бюджета, отмечает издание.