Прокуратура запросила три года колонии водителю за гибель ребенка на улице Крылова в Сургуте

Прокуратура запросила три года исправительной колонии для 54-летнего Холбоя Саидкулова, обвиняемого по делу о гибели десятилетнего мальчика в ДТП на улице Крылова в Сургуте. Государственное обвинение также просит запретить ему управлять транспортными средствами в течение двух лет и восьми месяцев, сообщает in-news.ru.

На втором заседании Сургутского городского суда допросили подсудимого. Один из основных вопросов касался того, почему водитель не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, увидев тормозивший на соседней полосе автомобиль. «Я думал, что он притормозил, чтобы повернуть в остановочный карман. Ребенка я увидел, когда он был между двумя полосами. У меня обзор был закрыт соседней машиной. Я начал тормозить, но сработала АБС», — рассказал Саидкулов.

Авария произошла 17 мая 2026 года возле 39-го микрорайона. Водитель Chevrolet Cruze сбил десятилетнего мальчика, переходившего улицу Крылова по нерегулируемому переходу. Ребенок скончался.

Во время предыдущего заседания отец мальчика рассказал, что после аварии водитель не связывался с семьей и лично не предлагал помощь. Саидкулов пояснил, что его сын перевел матери ребенка 100 тысяч рублей на организацию похорон. При этом семья заявила гражданский иск на 10 млн рублей. Представитель прокуратуры предложила удовлетворить его частично и взыскать с подсудимого 5 млн рублей компенсации морального вреда. Сам Саидкулов заявил, что может выплатить 2 млн рублей.

Подсудимый признал вину и попросил назначить ему принудительные работы, сославшись на наличие рабочей специальности. «Я виновен, признаю свою вину. Прошу вас, родители, простите. Никак не желал причинять вам горе», — сказал он. Сургутский городской суд планирует огласить приговор 16 ноября.