Мошенники украли у югорчан рекордные полтора миллиона рублей за год

В 2023 году мошенники похитили у жителей ХМАО 1 млрд 470 млн рублей. Это рекордная сумма, сообщил источник в силовых структурах изданию HEFT.

«Развивается онлайн-банк, раньше людей в офисе еще как-то могли отговорить сотрудники в некоторых случаях. Сейчас банки дают большие кредиты и их гораздо проще получить, чем даже годом ранее. В сообщениях о кражах практически нет историй о потери личных накоплений — все кредиты, кредитные карты, займы», — рассказал собеседник.

Сумма хищений растет. В 2022 году она составила порядка 700 млн рублей, а по итогам 2024-го может превысить потери 2023 года. Только за первые три месяца текущего года югорчане перевели на счета аферистов около 500 млн рублей.

Схемы мошенников не меняются, отметил источник издания. Они все также предлагают югорчанам перевести средства на «безопасные счета» или различными способами выпытывают личные данные.