Югорские спасатели помогают жителям Кургана, где продолжается паводок

20 сотрудников учреждения «Центроспас — Югория» почти неделю находятся в Кургане, где помогают жителям подтопленных территорий. За это время они спасли почти 100 человек и свыше 150 животных, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Окружные спасатели работали круглосуточно, отказываясь от отдыха, пока не была проведена эвакуация людей. За два дня они укрепили 3 километра дамбы, а когда уровень воды в реке стал критическим, помогали курганским коллегам спасать людей», - говорится в сообщении.

Руководитель сводной группы «Центроспаса — Югории» Андрей Мясников рассказал, что вода в городе поднималась у спасателей на глазах. «Большие скачки происходили в темное время суток. Именно в этот момент появилось больше всего обращений от людей о помощи в эвакуации», - отметил он.

Югорские спасатели продолжают работать в Кургане. Они патрулируют затопленные участки, развозят предметы первой необходимости и помогают волонтерам вызволять из водного плена домашних животных.

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, ситуация с паводком в региональном центре начала стабилизироваться. «Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь — держать дамбу до снижения уровня ниже опасного», — написал Шумков 21 апреля в своем телеграм-канале.