В ХМАО врачи не смогли распознать у девочки аппендицит

В Нефтеюганске врачи не смогли распознать аппендицит у 15-летней девочки. Она обращалась в больницу пять раз с октября прошлого года. Все это время подростку стали диагноз расстройство кишечника и назначали обезболивающие, пишет 86.ru.

Неделю назад девочка вновь попала в больницу. По словам ее матери, оформление в стационар заняло около четырех часов. Медики взяли анализы у ребенка, сделали УЗИ и сказали, что проблем с желудком нет, но есть подозрение на аппендицит. Сначала врачи заявили о готовности провести операцию, но этого не случилось, сообщила мама девочки.

«Во вторник я забрала своего ребенка, не написав отказ, она была вся зеленая, температура 37,5. Я просто спасла своему ребенку жизнь, они хотели перевести ее в ДСО и сделать там еще и колоноскопию. Я просто не представляю, к чему бы это привело. В Сургуте ее экстренно прооперировали — аппендицит все же был», — рассказала мама девочки.

В департаменте здравоохранения ХМАО начали проверку по качеству оказания медицинской помощи ребенку.