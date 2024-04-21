В Португалии покажут фильм Александра Авилова «Югорские новеллы»

Фильм режиссера Александра Авилова «Югорские новеллы» покажут в Португалии. Картина участвует в конкурсной международной программе фестиваля, который пройдет с 15 по 19 мая в Сантарене, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Югорские новеллы» — это пять историй о людях, которые живут в родовых угодьях и поселках региона. «Они вернулись к себе на угодья, в деревню, преподают, сохраняют свою культуру и передают ее детям. При этом они современные молодые люди, которые говорят, в большинстве, на русском», - рассказывал ранее Александр Авилов.

Съемки фильма проходили в Ханты-Мансийске, сельском поселении Казым, селе Саранпауль, деревне Хурумпауль, а также в родовых угодьях Охть-Юхан и на реке Пим.

Всего в кинофестивале в Португалии примут участие 240 фильмов из 47 стран.