В Когалыме запустили новое оборудование с поддержкой 2G и 4G технологий

МегаФон усилил телеком-инфраструктуру в Когалыме. Технические специалисты запустили новое оборудование с поддержкой 2G и 4G технологий, что ускорило передачу данных в смартфонах северян, живущих в локациях с высокой концентрацией абонентов. Работы также помогли распределить нагрузку с существующих объектов связи.

Когалым – небольшой компактный город на севере Сургутского района Югры. Основан в середине 70-х годов XX века как поселок строителей железной дороги Сургут – Новый Уренгой. Статус города он получил в 1985 году. Сегодня здесь находятся основные производственные мощности главного подразделения крупнейшей нефтяной компании, а в окрестностях Когалыма работают несколько десятков предприятий. Несмотря на высокий промышленный индекс, населенный пункт остается уютным и комфортным для проживания более 60 тысяч местных жителей, активно развивает свой культурно-просветительский и туристический потенциал.

После ввода в эксплуатацию новой телеком-инфраструктуры изменения в качестве голосовых звонков и скорости интернета в своих смартфонах почувствуют абоненты оператора в 7 микрорайоне, в том числе, в высотках вдоль Сургутского шоссе. Сразу три диапазона LTE на новом объекте обеспечивают расширенный радиус покрытия, улучшают емкость сети и обеспечивают высокие скорости 4G.

С комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами когалымчане и гости города теперь могут на всех этажах жилых домов, в культурно-досуговом комплексе, образовательных организациях и в одном из самых посещаемых мест отдыха – Рябиновом бульваре, который выступает визитной карточкой Когалыма.

«Потребность в связи четвертого поколения в Югре растет пропорционально уровню развития цифровых технологий. Наши специалисты фиксируют увеличение трафика на 25% ежегодно. Под потребности северян мы модернизируем существующие сети связи, строим новые базовые станции. По замерам инженеров, средняя скорость 4G в зоне действия нового оборудования в Когалыме составляет более 26 Мбит/с, а максимальная достигает 130 Мбит/с. В районе с высокой концентрацией абонентов горожане получили новые возможности для деловых и дружеских коммуникаций, отдыха, саморазвития и использования умных устройств в своих домах», – отмечает Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.