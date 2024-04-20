Курсом валюты ныне интересуются всего 21 процент жителей ХМАО

Два из десяти жителей Югры интересуются курсом валют: к такому выводу пришли аналитики SuperJob, проведя опрос в первой половине апреля этого года. Они выяснили, что проверяют новости о курсе доллара и евро всего 21 процент респондентов, причем среди них больше мужчин, а также людей до 34 лет.

«Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных, — заметили аналитики, — среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 28 процента следят за курсом доллара, 32 процента — за курсом евро».

Также авторы опроса попросили респондентов дать свой прогноз стоимости валюты. На 1 мая 2024 года доллар подорожает до 101,22 рубля, евро — до 109,66 рубля: таковы средние значения всех ответов. Они показывают, что население ожидает подорожания иностранных денег на 8-10 процентов.