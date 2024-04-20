Туристический поток из Югры в Москву в марте вырос более чем на 24% по сравнению с февралем

С началом весны жители Югры стали чаще бывать в Москве. Туристический поток из региона вырос более чем на 24% по сравнению с февралем. Одним из самых популярных способов передвижения по столице страны остается метро – жители округа вошли в топ-10 регионов по числу пассажиров в московской подземке. Такие данные получили аналитики МегаФона после анализа обезличенных данных с базовых станций в метро.

По время поездок любимым занятием для пассажиров становится мобильный интернет. Чаще всего москвичи и гости города во время поездок в метро изучают текстовые документы и электронные таблицы — на их долю пришлась почти половина «офисного» трафика. Также в топ вошли видеоконференцсервисы и приложения для совместной работы. Параллельно с этим у пассажиров вырос интерес к мобильному геймингу.

Интерес к популярным сервисам для чтения электронных книг с января по март уменьшился на 18%, тогда как мобильным геймингом пассажиры стали развлекать себя вдвое чаще. Они предпочитают многопользовательские игры в жанре экшн, королевская битва и песочница, карточные игры-стратегии, симуляторы, головоломки и онлайн-RPG.

Активнее всего интернетом пользовались пассажиры Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линий. При этом больше всего трафика собрала станция «Охотный ряд», находящаяся в самом сердце города. Самое последнее место по объему трафика занимает «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии — это самая западная и отдаленная от МКАД станция московского метро, открывшаяся только в сентябре прошлого года.

В топ-5 станций по объему трафика вошли:«Охотный ряд», «Марксистская», «Таганская»,«Каширская», «Александровский сад».

Осенью прошлого года интернет в московском метро стал значительно быстрее. Инженеры МегаФона модернизировали телеком-инфраструктуру, увеличив ёмкость сети в тоннелях и на станциях. Также специалисты оператора завершили строительство сетевой инфраструктуры по всей длине БКЛ. Теперь пассажиры «второго сердца» Москвы могут свободно пользоваться голосовой связью и скоростным мобильным интернетом в тоннеле и в вестибюлях.