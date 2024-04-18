​Застройщика из Нефтеюганска осудят за обман дольщиков на 130 млн рублей

В Нефтеюганске перед судом предстанет застройщик за обман 63 дольщиков. Он обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 130 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя Нефтеюганска. В период с 2016 по 2023 годы обвиняемый, действуя умышленно и имея опыт руководства строительными организациями, в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве привлек для возведения двух многоквартирных жилых домов денежные средства граждан в особо крупном размере», - сказано в сообщении.

Дольщики были уверены в законности сделки. Они заключали с мужчиной договоры и переводили деньги на счета аффилированных с ним фирм. Застройщик занимался возведением домов в микрорайонах №3 и №11 Нефтеюганска. Стройка должна была завершиться в 2021 году, но своих обязательств организация так и не выполнила. Сейчас ведется процедура банкротства.

«Кроме того, обвиняемый, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда по гражданскому делу о защите прав, игнорируя требования исполнительного документа, злостно не исполнял возложенные на него судом обязательства, имея на то реальную возможность», - отметили в пресс-службе полиции.

В ходе следствия потерпевшими признали 63 человек, общий ущерб превысил 130 млн рублей.