Жителей ХМАО предупредили об ограничениях на трассе «Иртыш» из-за паводка

На некоторых участках трассы «Иртыш» из-за паводка ограничили движение для транзитного грузового транспорта. Об этом жителей ХМАО предупреждает региональная Госавтоинспекция. Водителей просят учитывать эту информацию при составлении маршрутов.

«Из-за резкого повышения уровня воды введено ограничение движения грузового транспорта на двух участках федеральной трассы Р-254 “Иртыш”», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ограничения введены на следующих участках:

Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск, подъезд к городу Ишим, с 479 по 584 км, Тюменской области;

Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск, подъезд к городу Тюмени с 99 по 189 км, Тюменской области.

О снятии временных ограничений в Госавтоинспекции сообщат дополнительно.