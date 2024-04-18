СФР рассказала, что необходимо самозанятым Югры, чтобы в будущем получать пенсию

Самозанятые граждане законодательно освобождены от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование. Вместе с тем, без уплаты взносов не будут формироваться их страховой стаж и пенсионные коэффициенты, необходимые для назначения страховой пенсии по старости. Для того, чтобы эта категория граждан имела возможность «заработать» пенсионные права, предусмотрена возможность добровольной уплаты взносов на пенсию. В настоящее время в Югре добровольно формируют свои пенсионные права 4 929 самозанятых жителей автономного округа.

«Для внесения страховых взносов и формирования будущей пенсии самозанятым необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России по региону в качестве лица, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Сделать это можно на портале Госуслуги, в приложении налоговой службы «Мой налог», а также в клиентской службе СФР», — рассказала заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по ХМАО – Югре Ольга Галюк.

Размер всех платежей рассчитывается из величины МРОТ. При этом минимальный размер страховых взносов для самозанятых не установлен. Так, при условии уплаты в течение календарного года фиксированного страхового взноса, размер которого в 2024 году составляет 50 798,88 рублей, в страховой стаж будет засчитано 12 месяцев. Такой взнос конвертируется в 1,037 индивидуального пенсионного коэффициента.

Максимальный размер страховых взносов рассчитывается по специальной формуле: 8МРОТ ⋅ 22% ⋅ 12 месяцев = 8 ⋅ 19242 ⋅ 22% ⋅ 12 = 406 391,04 руб. Платеж в таком размере будет преобразован в 8,292 коэффициента.

Если заявление в Социальный фонд России по региону подано не с начала года, то размер взноса определяется пропорционально количеству оставшихся до конца года календарных месяцев. С какой периодичностью платить, можно решить самостоятельно, но важно, чтобы платеж был внесен до 31 декабря.