В ХМАО оштрафовали сетевой магазин за продажу просроченных продуктов

В ХМАО оштрафовали сетевой «магазин низких цен» за продажу просроченных продуктов. Администрация торговой точки проигнорировала требования санврачей, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Речь идет о магазине «Доброцен» в Нягани. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в ходе проверки в магазине сыр, масло, йогурт с истекшим сроком годности. В январе торговой точке выдали предписание с требованием прекратить продавать просрочку, но оно не было исполнено.

«Должностным лицом территориального отдела проведен мониторинг безопасности товаров. Выявлено, что в магазине «Доброцен» продолжают продавать молочную продукцию (сыр, йогурт, масло) с истекшим сроком годности», - сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

В отношении юрлица, которому принадлежит магазин, возбудили административное дело. Последовал суд и штраф в размере 10 тысяч рублей.