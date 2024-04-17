На 8,4% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО за неделю

В Югре за неделю с 8 по 14 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 8,4%. При этом она остается ниже эпидемического порога на 10,6%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 34,7%, Нижневартовск – 13,1%, Нефтеюганск – 10,4%. Рост заболеваемости отмечается в 17-ти МО. Наибольший рост в Лангепасе на 42,0%», - сказано в сообщении.

На этом фоне выделяется Ханты-Мансийск. Заболеваемость в нем ниже, чем на предыдущей неделе, на 26,2% и ниже эпидемиологического порога на 77,5%.

Заболеваемость коронавирусом сократилась за неделю на 15,5%. У большинства пациентов (95,7%) заболевание протекало в форме ОРВИ, у 4,3% диагностировали пневмонию. Доминирует по числу новых пациентов Сургут (43,8%), а также Пыть-Ях (8,2%) и Нижневартовск (7,7%).