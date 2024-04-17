Бастрыкин взял на контроль дело о гибели вахтовика в ХМАО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели вахтовика в Нефтеюганском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Главе ведомства представят доклад о проведенных следственных действиях по факту гибели мужчины в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В СМИ продолжается обсуждение гибели мужчины на вахте в ХМАО-Югре. Родственники высказывают несогласие с ходом расследования уголовного дела», - сказано в сообщении.

23-летний Никита Фефелов из Екатеринбурга погиб в конце ноября 2023 года. Вездеход, на котором ехали молодой человек с напарником, утонул в ледяном болоте по пути на компрессорную станцию Правдинского месторождения. Коллега Никиты выбрался, а сам он погиб, пишет «Сургутская трибуна».

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Однако родные Никиты считают, что оно должно быть переквалифицировано на 143 статью УК РФ «Нарушение правил охраны труда». По ней предполагается более суровое наказание – до четырех лет лишения свободы.