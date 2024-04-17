На дорогах Югорска ввели ограничение движения из-за ремонта участка

В ХМАО из-за ремонта ограничили движение на федеральной трассе «Югра» на участе Югорск-Югорск-2. Движение будет перекрыто до 19 апреля, сообщила администрация Югорска в своем телеграм-канале.

«Уважаемые жители, в связи с проведением строительно-монтажных работ по реконструкции дороги Югорск — Таежный региональной трассы «Югра», на участке Югорск - Югорск-2 затруднено движение. По информации подрядчика, работы с перекрытием движения продлятся 17 и 18 апреля», ― говорится в сообщении.

Администрация Югорска добавила, что участок протяженностью 18,9 километров отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На нем появится обновленная дорога из асфальтобетона с продольными канавами и кюветами. Помимо этого, рабочие отремонтируют мост через реку Эсс.