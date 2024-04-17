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​В ХМАО детей мигрантов будут учить уважать культуру России

Педагоги из ХМАО будут учить мигрантов и их детей русской культуре

​В ХМАО детей мигрантов будут учить уважать культуру России
Фото: NEFT

В ХМАО педагоги частного образовательного цента «Перезагрузка» научат детей мигрантов патриотизму и уважению на новой родине. Взрослым иностранцам работники центра планируют нанять психологов. По их мнению, это снизит количество межнациональных конфликтов, сообщил NEFT со ссылкой на руководителя центра Лилию Пошивайлову.

«Мы будем обучать их языку, обучение будет через патриотические произведения. Также будем рассказывать про культуру нашей страны, исторические ценности, воспитывать к ним уважение. Дополнительно работа будет проделана и с родителями. Им нужно дать базу о том, как происходит процесс адаптации ребенка, как его поддержать и, в отдельных случаях, как самому пройти этот путь», ― пояснила она.

Специалисты центра «Перезагрузка» будут работать с детьми дошкольного и школьного возраста, который не знают или плохо владеют русским языком. По мнению педагогов, именно незнание языка и культуры приводит к проблемам в сфере адаптации и общения со сверстниками.


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